Arcane Legacy: il gioco di Wisdom Games sarà a Svilupparty 2017

Grazie alla nuova edizione di, moltissimi team indipendenti italiani avranno la preziosa occasione di poter mostrare i propri progetti videoludici. Tra questi, abbiamo anche i ragazzi di, team formato nel 2014 che tornerà a proporre il suo

"Scegli il tuo Arcimago tra gli esponenti delle più forti casate del regno, potenzialo esplorando Dungeons e affrontando potenti nemici, tra cui una creatura leggendaria! Sconfiggendola guadagnerai l’accesso all’Arena e potrai finalmente sfidare l’Arcimago tuo avversario in un singolar tenzone! Arcane Legacy è un’esperienza prevalentemente multiplayer, ambientata in un mondo fantasy e basata su un gameplay strategico a turni con una componente RPG", leggiamo nella descrizione del gioco pubblicata sul sito di Svilupparty.



Per maggiori dettagli sul progetto vi rimandiamo alla pagina Facebook di Arcane Legacy. Svilupparty 2017 avrà luogo nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna. L'evento, a cui sarà possibile partecipare gratuitamente, si terrà dal 19 al 21 maggio.