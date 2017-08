Arena of Valor arriva il 10 agosto, aperte le pre-registrazioni su iOS e Android

Con un nuovo trailer,ha annunciato chesarà disponibile in Europa dal 10 agosto su dispositivi iOS e Android.è un nuovo MOBA 5v5 progettato appositamente per le piattaforme mobile e distribuito come free-to-play con supporto per gli acquisti in-app.

Arena of Valor propone entusiasmanti battaglia 5v5 e un roster composto da oltre 40 eroi, tra cui assassini, maghi, cavalieri, tiratori scelti e tank con cui costruire la propria squadra. Tante le modalità di gioco disponibili, tra cui Partita Veloce (durata massima dieci minuti), Torneo e Lega, quest'ultima verrà però implementata dopo il lancio, dando ai giocatori la possibilità di creare le proprie leghe personalizzate.

Arena of Valor sarà scaricabile gratuitamente dal 10 agosto, al momento è possibile pre-registrarsi su App Store e Google Play per ricevere una notifica non appena il gioco sarà disponibile per il download. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina Facebook e al sito ufficiale di Arena of Valor.