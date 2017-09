: Durante il Nintendo Direct del 14 settembre è stato annunciato che il MOBA di, sarà disponibile su Switch nei prossimi mesi. Già uscito su iOS e Android lo scorso mese di agosto, il gioco si prepara ora ad arrivare anche su console.

Impara a conoscere e a usare una gamma di più di 35 eroi temerari che si sfidano in un’arena in questo titolo per più giocatori online scaricabile gratuitamente. Tank, Assassini, Maghi e Guerrieri svolgeranno ognuno il suo ruolo per formare la squadra più forte da usare con gli amici e schiacciare gli avversari in battaglie in tempo reale. Il beta test di Arena of Valor sarà disponibile gratuitamente questo inverno.