Arena of Valor: guida per iniziare, strategie e suggerimenti

, nuovo MOBA 5v5 sviluppato dai ragazzi di, è disponibile da pochi giorni per dispositivi iOS e Android. Similmente a quanto accade con i suoi congeneri, ancherichiede da parte del giocatore una buona padronanza delle meccaniche di gameplay e una predisposizione all'azione cooperativa.

Con questa guida, vogliamo fornirvi la possibilità di prendere familiarità con il titolo, così da affrontarlo al meglio delle vostre possibilità sin da subito.

Caratteristiche generali

Arena of Valor (conosciuto come Strike of Kings in Giappone) presenta sostanzialmente le stesse caratteristiche che vediamo in qualsiasi altro MOBA. Il titolo vi consente di scegliere un eroe fra i tanti disponibili ed utilizzarlo durante tutto il corso della partita per cercare di distruggere le torri e la base operativa nemica (e difendendo, conseguentemente, le proprie postazioni). Ogni eroe possiede tre abilità di cui può servirsi in battaglia: due attacchi base e una ultimate. L'oro che guadagnerete giocando, potrà essere speso per acquistare equipaggiamento in grado di migliorare le caratteristiche degli eroi.

Personaggi e Ruoli

Ognuno dei personaggi facenti parte del roster di Arena of Valor appartiene ad un Ruolo ben definito: ciascun eroe possiede quindi caratteristiche uniche, potenzialmente decisive per le sorti della battaglia. Di seguito, vi riportiamo i Ruoli fra cui poter scegliere:

Tank

Arciere

Assassino

Guerriero

Mago

Supporto

Se giocate nei panni di un Tank, ad esempio, sarà compito vostro assorbire il maggior quantitativo dei danni proveniente dagli attacchi nemici, nel mentre il vostro compagno Assassino potrà agire indisturbato e sferrare devastanti offensive tra le fila avversarie. E' bene ricordare, però, che sarà sempre il gioco di squadra a pesare più delle abilità singole: comporre un team equilibrato è dunque di cruciale importanza per sperare di avere la meglio sul campo di battaglia. Meritevole di sottolineatura, infine, il fatto che non tutti i personaggi saranno costantemente disponibili per essere selezionati; questo a causa del fatto che, come tanti altri MOBA, anche Arena of Valor prevede una rotazione settimanale degli eroi.

Strutture di squadra raccomandate

La struttura standard di un team di Arena of Valor prevede la presenza di: un Tank, un Guerriero, un Mago, un Arciere e un Assassino. Questo vi permetterà di andare sul sicuro, ma non mancheranno di certo i giocatori che vorranno sperimentare adottando strategie differenti. A questo proposito, potrebbe rivelarsi utile testare il personaggio di Supporto, capace di conferire una superiore capacità di movimento ai propri alleati e quindi di rompere il ritmo delle incursioni avversarie. Un'altra soluzione valida potrebbe essere rappresentata dall'utilizzo di due Tank, il che vi permetterebbe di proteggere il resto della squadra con un muro difensivo doppiamente efficace (al costo di un potenziale offensivo ridotto).

Equipaggiamento

Come accennato in precedenza, da ogni partita conclusa conseguirà un ottenimento di denaro. Questo potrà essere speso per acquistare equipaggiamento che andrà a migliorare le statistiche e le prestazioni dei personaggi. Naturalmente, la decisioni su quale pezzo di equipaggiamento acquistare spetterà interamente a voi: il nostro consiglio è quello di non farsi ingolosire dal successivo item che sbloccherete nell'inventario, ma di analizzare attentamente se l'oggetto si confà alle vostre esigenze e al vostro stile di gioco.

Accedendo tramite le opzioni all'Armeria, troverete cinque sezioni principali contenenti gli oggetti acquistabili: Attacco, Magia, Difesa, Movimento, Wild Raid (categoria utile in caso voleste concentrarvi sull'eliminazione dei mostri controllati dall'I.A.). Gli equipaggiamenti vi concederanno molteplici potenziamenti percentuali, a seconda di quali deciderete di acquistare: abbiamo boost dell'attacco fisico, magico, dalla distanza; ma anche elementi utili a migliorare le difese fisiche ed elementali, aumentare la velocità di movimento o incrementare la propria salute.



Suggerimenti per le battaglie

Per vincere le battaglie di Arena of Valor non basterà la forza bruta. Acquisire i potenziamenti potrà rivelarsi fondamentale al fine di ottenere il successo finale. A tal proposito, troviamo all'interno delle mappe di gioco alcuni nemici (golem, draghi, mostri) in grado di droppare boost potenzialmente determinanti. I Dark Slayer, ad esempio,vi conferiranno un potenziamento del 30% degli attacchi melee e magici in caso venisse sconfitto dalla vostra squadra; mentre uccidendo il Drago Abissale otterrete una maggiore percentuale di denaro ed esperienza. Per attaccare i Golem ed altre entità simili, vi consigliamo di fare sapiente uso dell'erba alta che troverete navigando nelle aree: qui, potrete nascondervi o attirare i mostri senza poter essere disturbati da altri avversari. I mostri controllati dall'I.A. riappaiono ad intervalli regolari all'interno della mappa, e a volte sarete costretti ad invadere anche le zone nemici per ottenere i loro potenziamenti.



Difendere e Attaccare le Torri



La strategia e la tempestività costituiscono delle colonne portanti in Arena of Valor. I giocatori hanno il compito di proteggere le proprie Torri disposte lungo le vie principali della mappa, dove la maggior parte degli scontri si consumano. Predisporre tempestivamente una barriera difensiva a protezione della propria Torre è indispensabile al fine di evitare degli attacchi diretti da parte della squadra avversaria. Allo stesso modo, quando vi avventurerete in territorio nemico, dovrete essere abili nell'attuare attacchi fulminei con i quali fare breccia nelle difese nemiche. In questo tipo di situazioni, conoscere i tempi di cooldown delle abilità degli eroi potrebbe rivelarsi la chiave di volta: in questo modo, sarete in grado di prevedere il ritmo di attacco degli avversari e, di conseguenza, prendere le dovute precauzioni e contrattaccare.

E' bene che ad agire in questi punti della mappa agiscano gli eroi più adatti. Un mossa vincente è solitamente quella di posizionare i maghi - capaci di infliggere notevoli danni dalla distanza - nel Lane centrale del campo di battaglia, ovvero nella zona più calda. Una valida alternativa potrebbe essere rappresentata dall'accoppiamento di due eroi che possano collaborare in maniera attiva ed efficace: pensiamo, ad esempio, ad un duo formato da un Arciere/Assassino e un Tank.



Risorse



Come già vi abbiamo accennato, il recupero di risorse, buff e potenziamenti ottenibili tranne l'uccisione dei mob, si rivela il più delle volte una mossa obbligatoria se si vuole avere la meglio sul team avversario.

Di seguito, vi riportiamo i tempi di respawn dei mostri, così che possiate elaborare una precisa strategia e alternare con diligenza e scrupolosità le vostre tempistiche di attacco:

Golem: respawn ogni 30 secondi (fornisce un buff offensivo della durata di 1 minuto e 10 secondi)

Spirito Sentinella: respawn ogni 110 secondi (fornisce un buff rigenerativo degli HP della durata di 1 minuto)

Drago Abissale: respawn 2 minuti (moltiplica l'esperienza e il denaro ottenuti)

Dark Slayer: respawn 6 minuti (fornisce un buff per gli attacchi fisici e magici della durata di 1 minuto e 20 secondi)

Come facilmente potete intuire, è il Dark Slayer la preda più ambita dai giocatori: per sconfiggerlo esistono due metodi generalmente efficaci. Il primo prevede che un giocatore avanzi in solitaria per attrarre il Dark Slayer lontano dagli altri mostri, che invece dovranno vedersela con il resto della squadra rimasta nascosta nell'erba alta fino a quel momento. Una volta ripulita l'area, sarete in grado di attaccare ed eliminare in gruppo il nemico principale.

Una seconda tattica applicabile, richiede invece un atteggiamento più astuto e meno ortodosso: nascosti nell'erba alta, dovrete attendere che la squadra avversaria sia sul punto di eliminare un Dark Slayer. Cogliendo il momento propizio, abbandonerete rapidamente il vostro nascondiglio e attaccherete il mostro per sferrargli il colpo di grazia e rubare il buff dalle mani dei vostri avversari.

Comunicazione

Essendo un gioco cooperativo, Arena of Valor premia le squadra le cui basi poggiano su un'organizzazione comunicativa efficiente. Per facilitare il lavoro ai giocatori, Tencent ha implementato la possibilità di impartire in-game dei semplici ordini ai compagni o di mandare messaggi sintetici pre-impostati; feature di gioco che ovviamente vi consigliamo di utilizzare.