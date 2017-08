Arena of Valor: il MOBA è ora disponibile sui dispositivi iOS e Android

Con un comunicato stampa,ha annunciato che Arena of Valor è disponibile a partire da oggi in Europa sui dispositivi iOS e Android. Il MOBA ha già riscosso un grande successo in paesi come Corea del Sud, Taiwan, Thailandia e Vietnam.

Caratterizzato da una meccanica di gioco in stile MOBA 5v5, Arena of Valor è già un grandissimo successo in nazioni in cui il genere sta dominando il mercato, come Corea del Sud, Taiwan, Thailandia e Vietnam. Si tratta inoltre del primo titolo a dominare contemporaneamente le classifiche di download sia su Google Play che su App Store. D molti mesi fino a oggi, e a un solo anno di distanza dal suo debutto, il titolo può vantare una consolidata community eSports in Asia con una serie di tornei di successo che si svolgono regolarmente

Arena of Valor può essere ora scaricato da Google Play e da App Store. In calce alla notizia trovate alcuni screenshot tratti dal gioco.