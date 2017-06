Argo è il nuovo sparatutto degi autori di Arma, disponibile dal 22 giugno

ha annunciato, sparatutto tattico free-to-play in arrivo su PC (via Steam) il 22 giugno e scaricabile gratuitamente, con supporto per le microtransazioni.

Argo è uno sparatutto tattico con protagonisti un gruppo di mercenari pronti a darsi battaglia in un enorme territorio di oltre 60 chilometri quadrati. Il gioco propone varie modalità competitive fino a un massimo di trentadue giocatori, confermata inoltre la presenza di un sistema di progressione e la possibilità di modificare il proprio equipaggiamento.

Il titolo non presenterà microtransazioni invasive, l'unico acquisto in-app disponibile sarà l'Argo Supporter Pack, che per 9,99 euro permetterà di ottenere vari oggetti esclusivi, la possibilità di guidare i veicoli nell'editor, animazioni e ventidue skin. Argo sarà scaricabile da Steam a partire dal 22 giugno.