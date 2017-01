Ariana Grande disponibile da oggi in Final Fantasy Brave Exvius

dà il via oggi alla collaborazione con la cantante e attrice. Fino al 2 di febbraio, tutti i giocatori che completeranno l’evento Dangerous Woman Tour in modalità facile potranno ottenere, il personaggio speciale ispirato all'artista.

Durante l’evento saranno inoltre disponibili vari accessori creati apposta per Dangerous Ariana da equipaggiare in battaglia. Oggi è stato inoltre presentato un nuovissimo video promozionale di Final Fantasy Brave Exvius con la versione remixata della hit del 2016 di Ariana Grande Touch It. Questa versione speciale costituirà anche la musica di sottofondo del gioco per tutta la durata dell’evento.