Ariana Grande si unisce al cast di Final Fantasy Brave Exvius

I giocatori diper dispositivi mobile avranno una sorpresa questo mese quando la cantante e attricepresterà la sua immagine al gioco di ruolo targato Square-Enix.

Questa collaborazione includerà anche la hit di Ariana Grande "Touch It" riarrangiata nello stile di Final Fantasy Brave Exvius. A metà gennaio verranno pubblicati ulteriori dettagli su questa collaborazione e su un evento di durata limitata nel gioco.

Square-Enix ha anche annunciato che Final Fantasy Brave Exvius ha superato i nove milioni di download al di fuori dal Giappone. Per celebrare questo fantastico traguardo, i giocatori riceveranno più ricompense per l’accesso quotidiano per un periodo limitato.