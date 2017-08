Arika: Allen Snider si aggiunge al roster del misterioso picchiaduro

ha annunciato che, personaggio proveniente da Street Fighter EX, sarà incluso nel roster del suo misterioso picchiaduro in arrivo nel 2018. Il combattente è stato presentato con un nuovo teaser trailer: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Nato inizialmente come pesce d'aprile, il nuovo picchiaduro di Arika (lo studio dietro Street Fighter EX) è stato annunciato ufficialmente durante gli EVO 2017, con la conferma che il gioco uscirà su Playstation 4 nel corso del 2018 (gli sviluppatori hanno in programma di lanciare una beta alla fine del 2017, ma l'accesso alla fase di test sarà riservato a che effettua il pre-order in Giappone).

Sulle nostre pagine trovate un video gameplay di 50 minuti dedicato al misterioso picchiaduro di Arika.