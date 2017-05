ha annunciato chearriverà su PlayStation VR durante il prossimo mese di giugno. Già disponibile su PC, il gioco è uno sparatutto in realtà virtuale che narra la storia di una violenta epidemia che ha trasformato tutti i cittadini dell'Arizona in famelici zombie.

Arizona Sunshine sarà compatibile con PlayStation VR e con il Controller AIM, disponibile dal 19 maggio in bundle con Farpoint. Al momento non ci sono dettagli riguardo il prezzo del gioco e la disponibilità in formato retail, il lancio sembra essere previsto esclusivamente come digital download dal PlayStation Store.