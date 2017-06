Arizona Sunshine uscirà su Playstation VR il 27 giugno

Nella giornata di oggihanno annunciato la data di uscita di. L'FPS in realtà virtuale (già disponibile su PC) arriverà suil prossimo 27 giugno.

Arizona Sunshine è uno shooter post-apocalittico ambientato negli Stati Uniti nel corso di un'epidemia che ha trasformato gran parte della popolazione in zombie. I giocatori potranno affrontare la campagna in single player o in co-op, il gioco presenta inoltre una modalità orda fino a 5 giocatori. Ad aprile l'edizione PC si è ampliata con il DLC Undead Valley, al momento non è chiaro se questo contenuto aggiuntivo sarà incluso nella versione Playstation 4 già al lancio o se arriverà in un secondo momento.