Ark Park VR torna a mostrarsi con un nuovo trailer

In occasione dell'evento China Joy,ha mostrato un nuovo trailer dedicato ad, spin-off dipensato appositamente per la Realtà Virtuale.

Come è possibile osservare dal filmato che trovate in testata, l'esperienza di Ark Park sarà notevolmente differente da quella del gioco originale: in questo caso, infatti, prenderemo parte a delle frenetiche sparatorie nel mentre cerchiamo di fermare i dinosauri che ci attaccheranno. Sarà anche possibile visitare un parco naturale che richiama molto da vicino il concept alla base di Jurassic Park. Il titolo includerà più di 100 creature preistoriche (i modelli non saranno però differenti da quelli di Ark: Survival Evolved) e diverse possibilità di personalizzazione.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Ark Park è atteso per PlayStation VR, Oculus Rift e HTC Vive entro il 2017.