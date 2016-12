ARK: la pecora Ovis Aries arriverà con il prossimo aggiornamento

ha annunciato che il prossimo aggiornamento diintrodurrà un nuovo animale, ovvero la pecora, appartenente a una nuova razza appena scoperta nel mondo di ARK.

Gli sviluppatori hanno poi invitato la community a votare ARK Survival Evolved nella categoria "Uso migliore di un animale da fattoria" per gli Steam Awards, specificando che la pecora sarà disponibile gratuitamente per tutti, indipendentemente dal piazzamento finale nella manifestazione organizzata da Valve. Ricordiamo che il gioco è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4 in versione early access, l'uscita dell'edizione completa è prevista nel corso del 2017.