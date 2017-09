Ark Survival Evolved: annunciata l'espansione Aberration, in arrivo a ottobre

Ark: Survival Evolved è appena stato lanciato su PC Playstation 4 e Xbox One, manon ha perso tempo, e nella giornata di oggi ha rivelato, una nuova grande espansione inclusa nel Season Pass.

Le ambientazioni saranno caratterizzate da un vasto ed elaborato bioma sotterraneo all'interno del quale i giocatori dovranno affrontare la minaccia di nemici mai visti prima: I Nameless, ovvero umanoidi infusi di energia elementale trasformatisi in creature mostruose. Aberration sarà disponibile nel mese di ottobre, i possessori del Season Pass o di ARK: Explorer’s Edition riceveranno come bonus un elmo e una spada esclusivi. In apertura di notizia trovate il trailer di annuncio, che vi offre un primo assaggio dell'espansione.