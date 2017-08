ARK Survival Evolved, Killing Floor 2 tra le novità di Xbox Store

Come ogni settimana,ha annunciato le ultime novità disponibili su: il marketplace di Microsoft si aggiorna con nuovi giochi per Xbox One, Demo Giocabili, Beta e Preordini dei titoli in arrivo durante i prossimi mesi.

Di seguito vi elenchiamo i nuovi giochi e i nuovi pre-order per Xbox One disponibili sullo store Microsoft. Tra le novità della settimana segnaliamo AeternoBlade, ARK Survival Evolved, Pillars of Eternity Complete Edition, Surf World Series, Killing Floor 2 e Resident Evil Revelations.

Novità giochi Xbox One

Surf World Series (19,99 euro)

Feral Fury (19,99 euro)

The Metronomicon: Slay The Dance Floor (9,99 euro)

X-Morph: Defense (9,99 euro)

AeternoBlade (14,99 euro)

ARK Survival Evolved (59,99 euro)

Call Of Duty Black Ops III Zombies Chronicles Edition (39,99 euro)

Redout Lightspeed Edition (39,99 euro)

GWENT Starter Pack (9,99 euro)

Pillars Of Eternity Complete Edition (59,99 euro)

Killing Floor 2 (39,99 euro)

Dead Alliance (29,99 euro)

Residrnt Evil Revelations (19,99 euro)

Preordini giochi Xbox One

LEGO Ninjago Il Film Il Videogioco Ufficiale (59,99 euro)

Nei giorni scorsi Microsoft ha annunciato anche i Games with Gold di settembre, che includono Forza Motorsport 5, Battlefield 3, Oxenfree e Hydro Thunder Hurricane. Sono inoltre disponibili le nuove offerte Deals with Gold della settimana.