Ark Survival Evolved: al momento non c'è nessun piano per portarlo su Switch

, il popolare gioco di sopravvivenza con i dinosauri, è attualmente disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One, ma sembra che al momento gli sviluppatori non abbiano nessun piano per portarlo su. Le cose potrebbero cambiare in futuro.

"Al momento non abbiamo nessun piano per portare Ark: Survival Evolved su Nintendo Switch, anche se seguiremo con molta attenzione il lancio della console.", commenta uno sviluppatore del gioco sul forum ufficiale di Ark. Molto probabilmente il team vuole farsi un'idea sulla base installata di Switch, prima di considerare seriamente l'eventuale porting del gioco (con i relativi costi che comporterebbe). Ricordiamo che la nuova console Nintendo uscirà sul mercato il prossimo 3 Marzo.