ARK Survival Evolved raggiunge 1 milione di download su PS4

ha annunciato che la versionediha venduto 1 milione di copie, confermandosi uno dei titoli più scaricati sul Playstation Network nel periodo compreso tra Dicembre 2016 e Gennaio 2017.

"Vogliamo ringraziare tutti i fan che hanno supportato il nostro gioco. La community è l'elemento chiave che ha reso ARK un'esperienza eccitante e dinamica.", afferma il co-founder di Studio Wildcard Jeremy Stieglitz. ARK Survival Evolved è stato tra i titoli più acquistati sul Playstation Network nel periodo compreso tra Dicembre 2016 e Gennaio 2017, affiancandosi ad altri giochi di grande rilievo come The Last Guardian, Steep, Gravity Rush 2 e Resident Evil 7.