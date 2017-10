ha annunciato che al lancio di Xbox One X pubblicherà una patch per. Il gioco sfrutterà le potenzialità della nuova console ma, a differenza di quanto ipotizzato inizialmente.

ARK Survival Evolved presenterà due modalità grafiche, ovvero 1080p/60 fps e 1440/30 fps, entrambe con supporto per l'HDR. La patch in questione introdurà anche la compatibilità con Xbox Play Anywhere e il Cross-Play per giocare insieme agli amici su PC, ma non su PlayStation 4.

Il gioco è ora disponibile su tutte le piattaforme citate, a ottobre vedrà la luce anche la nuova espansione Aberration.