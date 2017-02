Ark: Survival Evolved si aggiorna introducendo diversi nuovi elementi TEK

Su Xbox Live e PlayStation Network è sbarcato il più grande aggiornamento di sempre dedicato ad Ark: Survival Evolved, che comprende numerose nuove armi, equipaggiamenti, strutture e molto altro. Il titolo, ancora in via di sviluppo, ha recentemente tagliato il traguardo del milione di copie vendute solo su PlayStation 4.

I contenuti aggiuntivi verranno distribuiti in diverse fasi, e la prima serie è già disponibile per il download. Oltre ai nuovi oggetti TEK, l’aggiornamento introduce una serie di nuove creature: l’Ovis Aries (o pecora), il Baryonyx Aquafulgur, il Basilosaurus Solatiumfecit, ed il Purlovia Maxima. Per conoscere tutte le novità in arrivo, potete consultare la Patch Note sul forum ufficiale del titolo (per ora solo in lingua inglese).

Ark: Survival Evolved è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One in versione Early Access; la versione definitiva è attesa nel corso del 2017.