Durante il PAX East di Boston, Ricardo Bare disi è detto entusiasta dei contenuti aggiuntivi di, pur non sbilanciadosi in alcun modo riguardo la natura dei DLC attualmente in fase di sviluppo.

Queste le parole di Bare diffuse tramite le pagine di GameReactor EU: "In Arkane Studios siamo entusiasti dei contenuti aggiuntivi in programma per Prey. Abbiamo già dei piani ben precisi in mente ma non possiamo ancora annunciare nulla di preciso in proposito."

Non ci resta che attendere maggiori informazioni, ricordiamo che Prey sarà disponibile dal 5 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.