Arkane Studios: Prey per PC non avrà gli stessi problemi di Dishonored 2

La versione PC diè stata afflitta da alcuni problemi tecnici al lancio, in seguito risolti con una serie di aggiornamenti. Parlando ai microfoni di GameSpot USA, Raphael Colantonio diha confermato che conle cose andranno diversamente.

Queste le parole di Colantonio a riguardo: "Siamo consapevoli dei problemi della versione PC di Dishonored II ma questa volta non accadrà. Abbiamo raddoppiato il nostro livello di attenzione per fare in modo che il gioco giri senza problemi si PC. Negli ultimi mesi abbiamo svolto numerosi test su varie configurazioni e abbiamo lavorato per risolvere le principali problematiche, siamo fiduciosi... ovviamente mai dire mai, ma comunque ci sentiamo decisamente tranquilli a riguardo."

Prey sarà disponibile dal 5 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC, una demo giocabile è ora disponibile su console.