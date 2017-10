ARKTIKA.1: il nuovo gioco degli autori di Metro arriva oggi su Oculus Rift

, nuovo titolo che porta il nome degli sviluppatori di, conosciuti per la serie FPS di, è disponibile da oggi su Oculus Rift. Per celebrare il debutto del gioco, è stato pubblicato un nuovo trailer che vi abbiamo riportato in testata alla notizia.

ARKTITKA.1 è il primo progetto per la Realtà Virtuale sviluppato dallo studio ucraino: si tratta di uno sparatutto in prima persona "immersivo e ricco di azione". Il gioco è ambientato circa 100 anni nel futuro, distopisticamente ritratto in una nuova era glaciale le cui conseguenze stanno portando ad una lenta e "silenziosa" apocalisse.

Il gioco gira in 4A Engine e - stando alle affermazioni degli sviluppatori - presenta una qualità generale da tripla A e la veste grafica più impressionante vista fino ad ora in VR.

ARKTIKA.1 è disponibile da oggi su Oculus Rift al prezzo di 29,99 euro. Ricordiamo che 4A Games rimane al lavoro su Metro Exodus, presentato durante lo scorso E3 di Los Angeles.