ha oggi annunciato l'arrivo dell'update 1.32 per: il picchiauduro, disponibile in esclusiva Switch, si aggiornerà a fine mese con diverse novità e con l'introduzione di un nuovo lottatore. Per l'occasione è stato pubblicato un trailer, che vi abbiamo riportato in apertura di notizia.

Dal trailer mostrato da Nintendo, possiamo apprendere dell'imminente implementazione dei badge, mentre nella parte conclusiva del filmato ci viene presentato ci viene presentato, in maniera parziale e molto fugace, il misterioso nuovo combattente.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che ARMS è disponibile ora su Nintendo Switch. Nel corso del 2018 sarà pubblicato un romanzo a fumetti ispirato al picchiaduro di Nintendo.