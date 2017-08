ARMS: un datamine potrebbe aver rivelato l'arrivo di nuovi personaggi

Un recente datamine operato sui file dipotrebbe aver svelato in anticipo i prossimi personaggi in arrivo sull'originale picchiaduro disponibile per. La lista è molto interessante e contiene 20 nomi per altrettanti nuovi potenziali combattenti.

Di seguito vi riportiamo la lista con in nuovi combattenti di ARMS emersi con il recente datamine:

Belt (Max Brass)

Chain

Coil

DNA (Helix)

Hair (Twintelle)

Mee (Min Min)

Mummy (Mummy)

Ninja (Ninjara)

Plant

Police (Byte and Bark)

Ribbon (Ribbon Girl)

Robo

Scroll

Snake (Kid Cobra)

Spring (Spring Man)

Sumo

Surprise

Sweet

Twintale

Worker (Mechanica)

Come potete notare, nella lista compaiono alcuni nomi generici che sembrano dei placeholder per i nuovi combattenti, mentre altri suggeriscono il revamp di vecchi personaggi già esistenti. A questo punto, per saperne di più non rimane che attendere ulteriori dettagli dallo sviluppatore.

Nella giornata di ieri, oltretutto, i dataminer si sono messi al lavoro anche su Splatoon 2, scoprendo alcuni indizi sulle possibili armi e sulle possibili mappe in arrivo con i futuri update del gioco.