Dopo lache si è tenuta nella notte,ha pubblicato l'aggiornamento 3.1 per: questo update aggiunge lo stagee risolve una serie di bug e problemi tecnici.

L'Arena Sparring Ring è ora disponibile per tutte le modalità (Partite Classificate comprese), l'update inoltre si occupa di ribilanciare alcuni personaggi (come Ninjara) e armi, nel momento in cui scriviamo però Nintendo non ha ancora diffuso il changelog ufficiale delle migliorie apportate.