Arms: due trailer ci illustrano nel dettaglio le abilità dei lottatori e le armi

ha pubblicato su Youtube due nuovi filmati dedicati ad, titolo in arrivo su, in cui ci vengono illustrate le abilità di alcuni dei personaggi selezionabili e le caratteristiche delle armi equipaggiabili.

Spring Man è un lottatore bilanciato che può respingere gli attacchi degli avversari grazie alle onde d'urto e può caricare i propri colpi. Ribbon Girl è una combattente molto agile in grado di eseguire un doppio salto a mezz'aria e scendere in picchiata. Ninjara è armato di catene e può teletrasportarsi lasciandosi alle spalle nient'altro che una scia di fumo. Master Mummy non può essere sbilanciato dagli attacchi dei nemici e può curarsi durante la parata. Mechanica può librarsi in volo per qualche secondo e non può essere stordita facilmente.

Per quanto riguarda le abilità speciali delle armi, i Toaster Arms infiggono danni da fuoco aggiuntivi, i Megaton respingono i colpi degli avversari, gli Sparky Arms intontiscono i nemici per qualche istante grazie all'elettricità, i Boomerangs garantiscono la possibilità di curvare ulteriormente gli attacchi, i Revolver Arms sparano tre colpi alla volta, infine con gli Slapamander Arms è possibile eseguire pugni a giro e infuocati. I giocatori potranno equipaggiare più guantoni alla volta e creare la propria combinazione preferita.

Ricordiamo che Arms è un'esclusiva Switch e debutterà in primavera, secondo gli ultimi rumor il 2 maggio 2017.