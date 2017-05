ARMS Global Testpunch giocato in diretta su Twitch e YouTube oggi alle 14:00

Nuovo appuntamento con i live gameplay di Everyeye Live: oggi pomeriggio a partire dalle 14:00, giocheremo in diretta con ildi, il nuovo picchiaduro per Nintendo Switch in uscita il 16 giugno. Questo weekend si terrà una fase beta aperta a tutti, quale miglior occasione per entrare nell'arena di

ARMS Global Testpunch permette di provare con mano i principali personaggi del roster e di scoprire le principali meccaniche di gameplay. L'appuntamento è previsto per le ore 14:00 di sabato 27 maggio, come di consueto in diretta sul nostro canale Twitch e su YouTube. Vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissone, la registrazione inoltre è obbligatoria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.