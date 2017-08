Con un messaggio pubblicato sul proprio account Twitter,ha annunciato chericeverà presta un nuovo combattente, insieme a tre nuove armi e a un nuovo stage. Il personaggio in questione si chiama: potete vederla in azione nel video proposto in calce.

Nintendo aveva già anticipato l'annuncio di questi nuovi contenuti, mostrando in anticipo una porzione del nuovo stage. Adesso abbiamo la conferma che il nuovo lottatore sarà Lola Pop: il video proposto nel tweet a fonda pagina mostra le caratteristiche del personaggio, mostrando le sue armi, i suoi attacchi e le sue capacità difensive.

Lola Pop, le tre nuove armi e il nuovo livello saranno disponibili presto su ARMS attraverso un aggiornamento gratuito.