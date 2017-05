Arms: Kid Cobra, Twintelle e Byte & Barq si aggiungono al roster dei lottatori

Nel corso della presentazione dedicata ad Arms, Nintendo ha presentato tre nuovi personaggi, precedentemente trapelati, che arricchiranno il roster dei lottatori disponibile. Questi sono Kid Cobra, Twintelle e Byte & Barq (composti da una coppia).

Lo snakeboarder Kid Cobra partecipa al Gran Torneo Arms per accrescere le visualizzazioni dei suoi video online. Il suo allenamento sullo snakeboard gli permette di muoversi veloce come un serpente e di gettarsi sull'avversario per effettuare veloci attacchi in successione. Le sue armi preferite sono Mamba, Tripletta e Surgelang.

I robotici Byte & Barq combattono in coppia, e sono composti da un poliziotto e un cane robot. Barq - il cane - agisce autonomamente sul ring di combattimento distraendo gli avversari, e all'occorrenza può fungere da trampolino per catapultare Byte in aria. Quando uniscono le forze utilizzano l'attacco lampo per dare vita a una combo devastante. Le loro armi preferite sono Torpedine, Meteora e Picchiatore.

La star del cinema Twintelle, protagonista dell'immagine teaser pubblicata su Twitter, si unisce alla Lega Arms. I suoi riccioli sono abbastanza lunghi da poter essere armati. Una volta caricata, Twintelle può utilizzare l'abilità carisma da diva per colpire i nemici e rallentare i loro colpi a mezz'aria. Le sue armi preferite sono Freezer, Parasole e Albatros.

Arms uscirà il 16 giugno 2017 in esclusiva su Nintendo Switch. Cosa ne pensate dei nuovi personaggi?