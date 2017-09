Tramite il profilo Twitter giapponese discopriamo che l'imminente aggiornamento 3.0 permetterà tra le altre cose di personalizzare i controlli, inoltre verrà ribilanciata anche la sensibilità dei sensori di movimento.

L'update dovrebbe arrivare nel corso del mese di settembre, con ogni probabilità il download sarà disponibile a partire dall'inizio della prossima settimana. Tra le altre novità, segnaliamo l'arrivo di un nuovo eroe del roster, la coloratissima Lola Pop annunciata in occasione della Gamescom di agosto, arena e armi extra. Un aggiornamento apparentemente corposo, restiamo in attesa di maggiori novità in merito.