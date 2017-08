Alla Gamescom,ha annunciato un nuovo personaggio di. Questo coloratissimo eroe dovrebbe fare la sua comparsa durante il mese di settembre, in contemporanea con l'aggiornamento 3.0 del gioco.

Nello specifico, si parla di una data di pubblicazione compresa tra l'11 e il 20 settembre, in questo periodo il nuovo update dovrebbe essere disponibile per il download includendo Lola Pop, migliorie al bilanciamento, tre armi, una nuova arena e correzione di vari bug. Restiamo in attesa di eventuali annunci in merito da parte di Nintendo.