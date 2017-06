ARMS: Ninjara e Twintelle sono i personaggi più popolari del Global Testpunch

Si è da poco concluso ildi, ovvero un test che ha permesso adi raccogliere dati sulle prestazioni del gioco durante le partite online, e al contempo ha dato modo a tutti i possessori di Switch di provare in anteprima il nuovissimo picchiaduro della casa di Kyoto.

Purtoppo, nel test la scelta era limitata e non erano presenti tutti i personaggi del roster, ma in ogni caso, il pubblico ha riconfermato la propria preferenza per il lottatore Ninjara, proprio come nella scorsa settimana. A confermarlo è stato il profilo ufficiale di ARMS su Twitter, il quale ha aggiunto che il secondo personaggio più popolare è stato invece Twintelle. E voi, quale avete preferito più spesso?

Ricordiamo che ARMS sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal prossimo venerdì, 16 giugno.