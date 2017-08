ARMS: Nintendo annuncerà presto un nuovo stage e un nuovo combattente?

L'account Twitter diha pubblicato un messaggio molto interessante che sembra anticipare l'annuncio di un nuovo personaggio e di un nuovo stage per il picchiaduro disponibile in esclusiva su. In arrivo la conferma ufficiale?

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, la nuova immagine postata dall'account Twitter di ARMS mostra il personaggio di Biff in vacanza. Stando alla descrizione contenuta nel messaggio (tradotta su Nintendoeverything), Biff ha sentito parlare di un nuovo lottatore nelle vicinanze, menzionando tra le altre cose di percepire un profumo dolce ed esotico nell'aria.

Il tweet sembra preannunciare abbastanza chiaramente l'arrivo di un nuovo lottatore e di un nuovo stage su ARMS, in sintonia con quanto emerso nel recente datamine operato sui file del gioco. A questo punto non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti da Nintendo.