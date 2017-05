ARMS: nuovo artwork e breve video per Spring Man

ha pubblicato su Twitter un nuovo artwork e una breve clip dedicata a, uno dei protagonisti di, il picchiaduro per Switch attualmente in fase di sviluppo.è uno dei lottatori più apprezzati dalla community, scelto anche come personaggio di copertina e utilizzato anche nelle immagini promozionali del gioco.

ARMS sarà disponibile dal 16 giugno su Nintendo Switch in versione standard e in bundle con i nuovi Joy-Con di colore giallo. Intervistato da EDGE, il produttore del gioco ha rivelato che il suo obiettivo è quello di far diventare ARMS in un franchise di successo.