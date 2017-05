ARMS: un nuovo filmato ci mostra la modalità Replay

In attesa che il gioco faccia finalmente il suo debutto il prossimo 16 giugno, ecco che emerge online un nuovo video per, interessante picchiaduro in arrivo esclusivamente su Nintendo Switch.

Il filmato realizzato dal canale YouTube GameXplain, e che vi abbiamo riportato in apertura di articolo, ci presenta la modalità Replay del gioco: grazie a questa sarà possibile rivivere i nostri match in slow-motion e cambiando le varie inquadrature selezionabili.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che ARMS sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal prossimo 16 giugno. Il gioco potrà essere giocato in anteprima grazie al Global Testpunch; mentre a questo indirizzo potete dare uno sguardo all'analisi del gioco tecnica realizzata da Digital Foundry.