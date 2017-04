ARMS: nuovo video gameplay e dettagli sulle armi personalizzabili

: Dopo aver annunciato laha mostrato durante l'ultimo evento Direct anche un nuovo video gameplay del gioco, svelando inoltre l'arrivo di un nuovo Joy-Con di colore giallo neon.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo picchiaduro è la possibilità di assegnare due armi personalizzabili a ogni lottatore. Queste armi vanno dai classici guantoni a esotici boomerang e ognuna di esse ha un attributo speciale come fuoco, vento, ghiaccio e fulmine che si attiva quando si carica un attacco. Combattendo, i giocatori accumuleranno ricompense in valuta del gioco da usare nel Palio delle armi, una divertente modalità in cui si possono vincere nuove parti e abilità. Questo frenetico gioco include incontri 1 contro 1 e 2 contro 2, per battaglie sempre all’insegna del caos e del divertimento.

Nel corso del Nintendo Direct, due personaggi hanno rubato la scena: l’esperta di kung-fu Min Min, con le sue braccia di spaghetti estensibili, e l’energico e determinato Spring Man, che dà sempre il meglio quando è sull’orlo della sconfitta. ARMS sarà disponibile in esclusiva su Switch dal 16 giugno. Inoltre, lo stesso giorno arriveranno nei negozi anche dei Joy-Con giallo neon, insieme al caricatore a batterie AA per i Joy-Con.