Oggi è l'ultimo giorno utile per partecipare aldi, l'originale picchiaduro in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 16 giugno. Come ci ricordasu Twitter, la versione di prova del gioco è disponibile fino alle 20:59 di stasera.

Oltre ad avere l'opportunità di provare il titolo con mano, l'ultimo Global Testpunch di ARMS vi permette di giocare nei panni di Twintelle, uno dei personaggi più apprezzati dalla community, e di affrontare il boss fight di Hedlok, una sfida a dir poco impegnativa che metterà a dura prova le abilità dei giocatori. Insomma, vi raccomandiamo di non lasciarvi sfuggire questa opportunità.

Per tutte le altre news vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana