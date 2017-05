ARMS: ogni personaggio avrà quattro diversi colori

ha rivelato che ogni personaggio diavrà quattro diverse palette cromatiche selezionabili, in questo modo sarà possibile selezionare lo stesso eroe anche nei match a quattro, senza paura di creare confusione su schermo, così facendo ogni lottatore sarà ben evidenziato dal colore scelto dal giocatore.

Lo screenshot diffuso da Nintendo mostra Helix nei colori giallo, rosso, verde e azzurro. Ricordiamo che ARMS uscirà il prossimo 16 giugno in esclusiva su Nintendo Switch, in versione standard e in bundle con i nuovi Joy-Con di colore giallo, i quali saranno venduti anche separatamente.