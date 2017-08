ARMS: la patch 2.1 amplia la modalità Allenamento e bilancia i personaggi

ha pubblicato ladi, apportando una serie di miglioramenti all'originale picchiaduro disponibile in esclusiva su. Tra le novità principali segnaliamo il bilanciamento dei personaggi e l'inclusione di 5 nuovi esercizi nella modalità allenamento.

Oltre a modificare il bilanciamento dei personaggi, modificandone diversi parametri specifici caso per caso, l'aggiornamento 2.1 migliorerà anche le hitbox dei combattenti, in modo da rendere più precisi i colpi mandati a segno durante gli scontri. Aggiunti anche 5 nuovi esercizi nella modalità allenamento, con l'inclusione di un indicatore per il livello di difficoltà. Il changelog completo della patch può essere consultato sul sito ufficiale.

Ricordiamo che negli scorsi giorni un datamine di ARMS potrebbe aver rivelato l'arrivo di nuovi combattenti nel roster.