Arms per Nintendo Switch: 20 minuti di gameplay

Ancheè stato uno dei protagonisti dell'evento Nintendo Treehouse: per l'occasione, durante la trasmissione sono stati mostrati venti minuti di gameplay di questo particolarissimo picchiaduro attualmente in fase di sviluppo per Switch.

Arms è un picchiaduro uno contro uno che propone un vastissimo roster di personaggi, tutti dotati di braccia estensibili. Il titolo sfrutta intensamente il sensore di movimento dei Joy-Con per proporre un gameplay frenetico e adrenalinico. Arms non è un picchiaduro particolarmente tecnico ma potrebbe conquistare tutti coloro che sono alla ricerca di un gioco semplice da padroneggiare, magari da giocare in compagnia degli amici.