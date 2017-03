ARMS per Switch uscirà a giugno?

La divisione spagnola di Amazon potrebbe aver svelato la data di uscita diper Nintendo Switch: secondo quanto riportato, il gioco sarà disponibile in Europa a partire da mercoledì 23 giugno, data non ancora confermata dal publisher.

La divisione spagnola di Amazon ha aggiornato la pagina prodotto nelle scorse ore, al momento però non sappiamo se la data in questione sia un semplice placeholder oppure no, anche se appare sin troppo precisa ed accurata. Restiamo in attesa di saperne di più, in precedenza Amazon Italia aveva riportato il 2 maggio come data di uscita di ARMS, il gioco dovrebbe in ogni caso arrivare entro la primavera o nelle prime settimane dell'estate, come affermato nei mesi scorsi da Nintendo.