Sul nuovo numero di Famitsu (disponibile da oggi nelle edicole giapponesi) è presente la prima recensione di: il picchiaduroè stato accolto positivamente dalla redazione, il quale ha valutato il gioco con un punteggio di 33/40 (8/8/8/9).

Una valutazione positiva, che lascia ben sperare sul successo del nuovo gioco di Nintendo per Switch, in arrivo in Europa il prossimo 16 giugno. Tra le altre recensioni presenti su Famitsu 1488 segnaliamo anche quelle di Alchemic Dungeons (28/40), The Sexy Brutale (32/40), Mr. Shifty (32/40), Vaccine (21/40) e World of Goo per Switch (32/40).