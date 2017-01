Arms, prime impressioni sul nuovo picchiaduro Nintendo per Switch

Dopo averci proposto le, il nostro Francesco Fossetti ci parla anche di, nuova IP Nintendo per Switch, annunciata durante l'evento di presentazione della console. Volete sapere cosa ne pensa Francesco di questo picchiaduro? Continuate a leggere...

Arms, come detto, è un picchiaduro 3D con personaggi dotati di braccia allungabili a dismisura. All'evento londinese, la prova è stata effettuata impugnando i Joy-Con in entrambe le mani: i personaggi si muovono inclinando il controller nelle varie direzioni, il tasto dorsale destro viene utilizzato per il salto e il sinistro per effettuare un dash, utile per schivare o avvicinarsi agli avversari. Incrociando i motion controller è possibile parare gli attacchi mentre con un colpo secco si sferrano gli attacchi con il braccio destro e sinistro, inoltre le braccia allungabili possono essere orientati e persino personalizzati con vari attacchi come pugni giganti e missili a ricerca, a seconda del lottatore scelto.

Presenti anche le mosse Super (attivabili premendo i due dorsali contemporaneamente) mentre le prese possono essere portate a termine battendo un colpo con entrambe le mani. Arms sfrutta intensamente il sistema di motion controller dei Joy-Con, l'atmosfera generale è decisamente leggero e le meccaniche di gameplay limitate dall'utilizzo dei sensori di movimento, non aspettatevi dunque un picchiaduro particolarmente tecnico. Arms è atteso per la seconda metà dell'anno, in esclusiva su Switch.

Per aggiornamenti rapidi e tempestivi dall'evento di Londra potete seguire Francesco su, inoltre vi ricordiamo che Everyeye.it è presente anchecon un canale dedicato alla pubblicazione delle notizie più fresche e aggiornate.