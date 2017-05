ARMS: il Producer spera che il gioco diventi un franchise

Durante un'intervista pubblicata sull'ultimo numero di, il Producer diha confessato il proprio dedisiderio di trasformare il promettente picchiaduro perin un franchise di successo.

"Sarebbe come un sogno se ARMS si trasformasse in un franchise di successo, ma al momento il nostro gioco è conosciuto solo da un piccolo numero di persone intorno al globo: quelli che si tengono informati sul mondo dei videogiochi e della tecnologia. Per prima cosa, vorrei che queste persone giocassero ad ARMS divertendosi. Questo gioco offre nuovi stili di combattimento, nuovi personaggi e nuovi approcci strategici. Mi sono chiesto se ci fossero dei modi per rendere ARMS un picchiaduro più accessibile. Nello specifico, se fosse possibile rimpiazzare gli elementi peculiari del genere con qualcosa di più intuitivo. Per esempio, abbiamo la meccanica di estensione e ritrazione delle braccia per l'attacco e per la difesa, e invece degli attacchi forti e degli attacchi deboli abbiamo le armi leggere e quelle pesanti.", spiega Kosuke Yobuki.

Ricordiamo che ARMS uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 16 Giugno. Voi cosa vi aspettate dal gioco?