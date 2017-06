ARMS: il producer spera che il gioco possa diventare un e-sport

Parlando ai microfoni del TIME, il producer diha dichiarato che sarebbe molto felice se il gioco si affermasse come un e-sport di successo, un pò come è accaduto con, altro giocoche ha fatto leva sul multiplayer e sulla passione della community.

"Credo che ARMS possa essere il primo gioco a sfruttare con profondità i controlli di movimento di Switch. Sarebbe grandioso se ARMS diventasse un e-sport, ma non è ancora chiaro se Nintendo vuole prendere questa strada. Inoltre non sappiamo ancora se ARMS sarà un grande successo di pubblico. Vedremo quante persone lo giocheranno. Se le cose dovessero andare bene, Nintendo potrebbe muoversi per renderlo un e-sport vero e proprio." afferma Kosuke Yabuki.

Vi state divertendo con il Global Testpunch di ARMS? Cosa ne pensate delle dichiarazioni rilasciate dal producer? Vi ricordiamo che il gioco uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 16 giugno.