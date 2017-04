ARMS protagonista del nuovo numero di Edge, nuovi dettagli sul gioco

La rivista Edge ha deciso di dedicare uno spazio speciale adnel suo nuovo numero. Il titolo, in esclusiva per Nintendo Switch, figura sulla cover del magazine, mentre, tra le sue pagine, troviamo interessanti dettagli e informazioni condivisi con il pubblico da parte degli sviluppatori impegnati nel progetto.

In particolare, il produttore Kosuke Yabuki, il direttore artistico Masaaki Ishikawa e il designer Shintaro Jikumaru hanno discusso di vari aspetti di ARMS, come ad esempio i concetti che ne sono alla base. "Mi sono chiesto se ci fosse un modo per rendere ARMS più accessibile come picchiaduro, soprattutto se si potessero sostituire degli elementi per visivamente intuitivo", ha raccontato Jikumaru. "Per esempio, anziché aprire la propria difesa durante e dopo un attacco, abbiamo le meccaniche di estensione e retrazione del braccio. E anziché suddividere gli attacchi tra leggeri e pesanti, abbiamo le armi leggere e veloci oppure quelle pesanti ma lente". Inoltre, ha dichiarato che verranno annunciati nuovi combattenti che si aggiungeranno a quelli già presentati finora.

Infine, Yabuki ha specificato che, nonostante sia troppo presto per parlarne, gli piacerebbe che ARMS divenisse in futuro un franchise affermato. "In primo luogo", ha detto, "mi piacerebbe che molte persone giocassero ad ARMS e che si divertissero. Questo titolo offre uno stile di gioco tutto nuovo, personaggi innovativi e un gameplay strategico".

Ricordiamo che ARMS sarà disponibile a partire dal prossimo 16 giugno. Per ulteriori dettagli riguardo all'intervista, vi rimandiamo all'apposito articolo di Edge.