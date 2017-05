ARMS: rivelato un nuovo stage nel corso del Niconico Chokaigi 2017

Durante il Niconico Chokaigi 2017, conclusosi lo scorso fine settimana in Giappone,ha tenuto un torneo di, l'atteso picchiaduro in arrivo su Switch. In questa occasione, alcuni utenti hanno avuto la possibilità di sfidarsi all'interno di uno stage inedito.

Potete osservare l'arena (che al momento non ha nome) nel filmato in apertura di notizia, grazie all'utente Youtube Snorth93 che ha registrato la diretta dell'evento. Cosa ve ne pare? Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che ARMS debutterà esclusivamente su Switch il prossimo 16 giugno, in edizione standard oppure in bundle con i nuovi Joy-Con di colore giallo. Recentemente la Grande N ha anche annunciato un nuovo personaggio: Helix, combattente in grado di assumere diverse forme.