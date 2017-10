ARMS: il romanzo a fumetti sarà pubblicato nel 2018

Negli ultimi anni, sempre più videogiochi hanno subito diversi adattamenti multimediali, come serie TV, film, fumetti e altro ancora. Nel 2018 sarà la volta di ARMS, picchiaduro pubblicato questa estate su

Il romanzo a fumetti di ARMS sarà infatti pubblicato il prossimo anno da Dark Horse, casa editrice che ha precedentemente collaborato con Nintendo per The Legend of Zelda: Hyrule Historia, The Legend of Zelda: Art & Artifacts, The Art of Fire Emblem Awakening e The Art of Splatoon. Tuttavia i fan dovranno aspettare ancora a lungo, dal momento che il primo volume è previsto per l'autunno 2018.

ARMS è già disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.