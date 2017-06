ARMS: Rufy di One Piece non farà parte del roster, il producer smentisce i rumor

Come ben sapranno i fan della serie animata e del fumetto, Rufy può allungare a dismisura le sue braccia e secondo alcune teorie, questo avrebbe spintoa prendere in considerazione l'idea di inserire il personaggio nel roster di

In realtà questo rumor è stato smentito dal produttore Masaaki Ishikawa, intervistato recentemente sulle pagine di Game Informer USA. Il producer del picchiaduro Nintendo smentisce seccamente questa ipotesi, rivelando come gli universi di ARMS e One Piece siano totalmente diversi tra loro, dunque al momento non ci sono piani per una comparsa di Rufy nel gioco.

ARMS sarà disponibile su Nintendo Switch dal 16 giugno, i fan di One Piece potranno placare la loro sete con One Piece Unlimited World Red Deluxe, in uscita il 25 agosto.