ARMS scala le classifiche americane e inglesi di Amazon

, l'originale picchiaduro in arrivo suil prossimo 16 giugno, sta scalando le classifiche americane e inglesi dei Top-Seller di. In parte sarà anche merito del, il periodo di prova attualmente in corso sulla nuova console Nintendo.

Nel momento in cui riportiamo la notizia, ARMS è il videogioco più venduto negli Stati Uniti su Amazon, preceduto soltanto dalle carte prepagate del Playstation Network. Nel Regno Unito, invece, il gioco ha raggiunto la 17° posizione mantenendosi in costante ascesa. Sicuramente si tratta di un buon segnale da parte dell'utenza, che a quanto pare si sta dimostrando molto interessata al nuovo picchiaduro in arrivo su Nintendo Switch.

Per scoprire tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.